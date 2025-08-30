Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 31 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Liga1

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 31 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs. Arsenal por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este domingo 31 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 31 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. ADT - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Liga2 - Perú

11:00 p.m. | CDU San Martín vs. Deportivo Llacuabamba - ATV, FPF YouTube

1:30 p.m. | Club César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci - ATV, FPF YouTube

3:00 p.m. | Bentín Tacna Heroica vs. FC Cajamarca - ATV YouTube, FPF YouTube

Partidos de hoy, LaLiga - España

10:00 a.m. | Celta de Vigo vs. Villarreal - D Sports, DGO

12:00 p.m. | Real Betis vs. Athletic Club - ESPN 2, Disney+

12:30 p.m. | Espanyol vs. Osasuna - D Sports, DGO

2:30 p.m. | Rayo Vallecano vs. FC Barcelona - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Brighton vs. Manchester City - Disney+

8:00 a.m. | Nottingham Forest vs. West Ham - ESPN, Disney+

10:30 a.m. | Liverpool vs. Arsenal - ESPN, Disney+

1:00 p.m. | Aston Villa vs. Crystal Palace - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Genoa vs. Juventus - ESPN 4, Disney+

11:30 a.m. | Torino vs. Fiorentina - Disney+

1:45 p.m. | Inter de Milán vs. Udinese - Disney+

1:45 p.m. | Lazio vs. Hellas Verona - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Mainz 05 - ESPN 5, Disney+

10:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Unión Berlín - Disney+

12:30 p.m. | Koln vs. Friburgo - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

8:00 a.m. | Angers vs. Rennes - ESPN 3, Disney+

10:15 a.m. | AS Mónaco vs. Estrasburgo - Disney+

10:15 a.m. | Le Havre vs. Niza - Disney+

10:15 a.m. | Paris FC vs. Metz - Disney+

1:45 p.m. | Olympique Lyon vs. Olympique Marsella - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

7:30 a.m. | Sparta Rotterdam vs. Feyenoord - Disney+

9:45 a.m. | NAC Breda vs. AZ Alkmaar - Disney+

Partidos de hoy, Liga uruguaya - Uruguay

8:30 a.m. | Plaza Colonia vs. Montevideo City - GOL TV, Disney+

11:00 a.m. | Danubio vs. Miramar Misiones - Disney+

1:30 p.m. | CA Juventud vs. CA Cerro - Disney+

4:00 p.m. | Racing Club vs. Peñarol - Disney+

6:30 p.m. | Boston River vs. Progreso - GOL TV, Disney+

Partidos de hoy, Leagues Cup - Concacaf

4:00 p.m. | LA Galaxy vs. Orlando City - MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. | Seattle Sounders vs. Inter Miami - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

2:00 p.m. | Atlético Nacional vs. Envigado - RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. | Alianza vs. América de Cali - RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. | Deportes Tolima vs. Fortaleza - RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. | La Equidad vs. Deportivo Pasto - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

3:30 p.m. | Deportivo Cuenca vs. Orense SC - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | Barcelona SC vs. U. Católica - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

9:30 p.m. | Los Angeles FC vs. San Diego FC - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

12:30 p.m. | Aldosivi vs. Boca Juniors - ESPN, Fanatiz, Disney+

2:45 p.m. | Defensa y Justicia vs. Belgrano - Fanatiz

2:45 p.m. | Talleres vs. Deportivo Riestra - TyC Sports Internacional, Fanatiz

5:15 p.m. | River Plate vs. San Martín SJ - ESPN, Fanatiz, Disney+

7:15 p.m. | Racing Club vs. Unión Santa Fe - Fanatiz, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

2:00 p.m. | Flamengo vs. Gremio - Globo Internacional

2:00 p.m. | Santos vs. Fluminense - Fanatiz

4:30 p.m. | Corinthians vs. Palmeiras - L1 Play, Fanatiz

4:30 p.m. | Vitória vs. Atlético Mineiro - Fanatiz

4:30 p.m. | Mirassol vs. Bahía - Fanatiz

6:30 p.m. | Internacional vs. Fortaleza SC - Fanatiz

6:30 p.m. | Sport Recife vs. Vasco da Gama - Fanatiz

