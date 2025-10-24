Universitario vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido clave del Torneo Clausura 2025?

Universitario quiere un nuevo título: el tricampeonato. Este fin de semana, los cremas visitan a ADT en un partido válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes tienen la primera opción para alcanzar una nueva estrella en su palmarés. Debe ganarle a ADT en condición de visitante, aunque también está la posibilidad en la previa que Cusco FC no pueda contra Atlético Grau y pierda en el Garcilaso de la Vega.

¿Qué necesita Universitario para ganar el ‘Tri’ en la fecha 16 del Torneo Clausura?



Universitario tiene que ganarle a ADT fuera de casa para campeonar por tercera vez consecutiva. Aunque, está la opción que Cusco FC no le gane a Grau en la previa.

¿Cómo llegan Universitario y ADT a la fecha 16 del Clausura?

Los merengues vienen de ganarle 1-0 a Sporting Cristal, mientras que el Vendaval Celeste llega de empatar a dos con Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Universitario en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¿A qué hora juega ADT vs Universitario en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido ADT vs Universitario comienza a las 3:30 p.m.

, el partido ADT vs Universitario comienza a las 3:30 p.m. En Ecuador, el partido ADT vs Universitario comienza a las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido ADT vs Universitario comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs Universitario comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs Universitario comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido ADT vs Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido ADT vs Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs Universitario comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el ADT vs Universitario en vivo vía TV y streaming?

El partido de Universitario contra ADT será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

ADT vs Universitario: alineaciones posibles



ADT: Eder Hermoza; Fernando Bersano, John Narváez, Gustavo Dulanto, Jhair Soto; Gerson Barreto, Ademar Robles, Ángel Pérez; Carlos Cabello, Joao Rojas y Mauro Da Luz.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.