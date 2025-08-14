Martín Cauteruccio no se fía de Cienciano: "Todavía la llave está abierta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolívar tiene ventaja sobre Cienciano. Y es que el cuadro boliviano venció 2-0 a su par peruano en la ciudad de La Paz por la ida de octavos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Uno de los que marcó en el cuadro celeste a Cienciano fue el delantero uruguayo Martín Cauteruccio, quien tiene pasado en Sporting Cristal. Anotó el primer tanto de su conjunto en el Estadio Hernando Siles y luego del cotejo habló de lo que fue la victoria en condición de local.

"Estoy contento, principalmente por el resultado y la entrega que tuvimos. Obviamente que el gol ayuda", le dijo Cauteruccio a D Sports.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Bolívar se impuso a Cienciano

Luego, pese a que tienen ventaja para la vuelta, el popular 'Caute' dio cuenta que no todo está dicho para cuando tengan que jugar en condición de visitante.

"Todavía la llave está abierta. Sabemos que hicimos un gran trabajo, pero aún falta la vuelta. Cada partido es diferente y ahora fue un partido de copa. La entrega termina siendo mucho más y el resultado más importante", indicó el charrúa.

También fue el turno para hablar en Cienciano. Alejandro Hohberg, una de las figuras del conjunto cusqueño, tuvo uso de la palabra en zona mixta.

"Tuvimos un gran primer tiempo y fuimos superiores. Ellos estaban un poco a la espera y por ahí vino el primer gol. De ahí en más nos costó un poco. Los partidos de copa son así y toca corregir, descansar y ojalá que en Cusco con nuestra gente podamos revertir la serie", sostuvo.

Lo que se le viene a Cienciano

Hay que tener en cuenta que este fin de semana Cienciano no tendrá actividad en la fecha 6 del Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto porque le toca descansar.

De esta manera, lo que se le viene al popular 'Papá' es el partido de vuelta contra Bolívar. La contienda está programada para el miércoles 20 de agosto en el Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (5:00 p.m. horario peruano).

NUESTROS PODCAST

Salud mental en el Perú: derechos, brechas y barreras invisibles

La cobertura en salud mental en el Perú ha avanzado, pero aún enfrenta grandes retos. El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre la ampliación del PEAS para incluir todos los diagnósticos de salud mental, la escasez de profesionales y las barreras que impiden un tratamiento continuo. Un análisis claro y urgente sobre cómo lograr un acceso real y sostenido a la atención en salud mental.