¡OFICIAL! El brasileño Felipe Vizeu es el nuevo '9' de Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El portador de la camiseta 9 celeste llega desde Brasil. El delantero Felipe Vizeu es nuevo jugador de Sporting Cristal, según dio a conocer este jueves la institución rimense a través de sus redes sociales.

“¡Bienvenido al Rímac, Felipe! Estamos felices de presentar a Felipe Vizeu como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A dejarlo todo por nuestros colores!”, fue el anuncia de la institución.

Felipe Vizeu, centrodelantero brasileño de 28 años, con 1.84m. de estatura, es el nuevo atacante de Sporting Cristal, que buscaba reforzar ese puesto en su plantilla tras la marcha de Martín Cauteruccio al Bolívar boliviano.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El nuevo delantero de Sporting Cristal

Tras los fichajes de Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, todos jugadores peruanos, el elenco dirigido por Paulo Autuori apostó por un futbolista extranjero para cubrir la plaza de atacante.

Felipe Vizeu ha sido compañero de Paolo Guerrero y Miguel Trauco en Flamengo. En este curso, con el Remo, ha competido en el Campeonato Paranaense, la Copa do Brasil y la Serie B. Su producción fue de 26 partidos, contribuyendo con tres goles y dos asistencias. Su último partido fue el 9 de agosto en el triunfo sobre el América MG por la Serie B.

Luego del contacto de Sporting Cristal con el atacante, resolvió su contrato con el Remo el martes de esta semana. El vínculo era hasta lo que restaba del año.

O vestiário celeste tem um novo integrante 🇧🇷⏳



Entérate primero en nuestro WhatsApp Celeste, para seguirlo haz click aquí: https://t.co/ZpLp49KNAM#FuerzaCristal pic.twitter.com/nSX2hUbQ7o — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 14, 2025

¿Quién es Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu es un centrodelantero que debutó a nivel profesional con Flamengo en 2016, sumando goles en competiciones locales y en el plano internacional. Con el ‘Mengao’ ganó el Campeonato Carioca en 2017 y se convirtió en el máximo goleador de la Copa Sudamericana ese mismo año, con un total de cinco tantos.

En 2018, fue fichado por Udinese de Italia, pero apenas fue considerado para cinco partidos, lo que desencadenó en ser cedido a otras instituciones. Volvió a Brasil para jugar por Gremio y emigró nuevamente gracias al Achmat Grozny ruso. Trass ello egresó su país con el Ceará.

Pasó por el fútbol japonés con el Yokohama FC y tuvo un último paso por Europa con el Sheriff Tiraspol de Moldavia, antes de seguir su carrera en Brasil con el Atlético Goianiense y Criciúma.

Este año, Felipe Vizeu se convirtió en jugador del Remo, equipo de la Serie B, con el que tenía contrato hasta el final de la actual temporada.

A nivel internacional, representó a la Selección de Brasil Sub-20 y en el Sudamericano 2017 convirtió 4 tantos. Asimismo, Vizeu integró la lista de suplentes del equipo olímpico de Río 2016, recibiendo tras el certamen la medalla de oro por la conquista del ‘Scratch’.