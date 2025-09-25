Tiene fe en seguir en la Liga1: Ayacucho FC emite comunicado ante posible exclusión del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el mes de noviembre del año pasado, la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) acordó ejecutar el fallo del Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que ordena actualizar la tabla de posiciones del año 2022 e incorporar a Ayacucho FC a la Liga1 Te Apuesto 2025.

Por ello es que Ayacucho es parte de la actual temporada de la Liga1, aunque en los próximos días se decidirá su continuidad en una nueva audiencia. Por lo mismo es que el cuadro de la sierra del país emitió un comunicado en el que dejó su postura al respecto.

"Rechazamos todos los intentos de influenciar en la decisión judicial a adoptarse en relación a nuestro club que se han venido realizando en los últimos días a través de plataformas", es lo que indica Ayacucho FC en un primer momento.

La posición de Ayacucho FC

Por otra parte, desde los 'zorros' sostienen que -a su criterio- entes judiciales nacionales pueden entrar en controversias de clubes.

"Los tribunales constitucionales pueden revisar decisiones de federaciones deportivas si vulneran los derechos fundamentales, incluso si estas provienen de organismos como la FIFA", indican.

Más adelante, en el elenco ayacuchano manifiestan que lo hecho por la justicia nacional no perjudica que la polémica sea resuelten en su instancia correspondiente.

"Ayacucho FC insiste que en aclarar que su acción de amparo no afecta en lo más mínimo el principio de que las controversias deportivas deben resolverse en el ámbito deportivo. Pero a la vez es claro en sostener que la negativa de la FPF a ejecutar las decisiones definitivas de los órganos deportivos, constituye una grave afectación a sus derechos constitucionales", agregaron.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 29 de septiembre

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT vs. Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario vs. Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega