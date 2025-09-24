Deportivo Garcilaso vs UTC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 11 del Torneo Clausura?

Deportivo Garcilaso vs UTC EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Deportivo Garcilaso vs UTC EN VIVO: se enfrentan este jueves 25 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs UTC en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El encuentro entre Deportivo Garcilaso vs UTC se disputará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs UTC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Deportivo Garcilaso vs UTC comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Deportivo Garcilaso vs UTC en vivo por TV?



El partido Deportivo Garcilaso vs UTC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play.

Deportivo Garcilaso vs UTC: alineaciones confirmadas

Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Lojas, Núñez; Sandoval, Celi, Gómez; Arancibia, Erustes y Naya.

UTC: Campos; Garro, Oncoy, Alvarez, Rosell; Luján; Cantt, Vásquez, Mejía, Vega; Quintero.