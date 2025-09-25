No juegan ante Cusco FC: Universitario presenta dos sensibles bajas para la fecha 11 del Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un partido que puede decidir al campeón de la Liga1 Te Apuesto, en su temporada 2025. Y es que el sábado, Universitario recibe a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura, un duelo entre el punto del certamen y su escolta.

Universitario de Deportes continúa con sus entrenamientos en la sede de Campo Mar U, todo para recibir a Cusco FC en el Estadio Monumental U Marathon. No obstante, los cremas presentan dos bajas de cara a lo que será el cotejo frente a los dirigidos por el entrenador Miguel Rondelli.

"Horacio Calcaterra presente unas molestias y tiene una pequeña lesión (abductor). Está descartado y es una molestia que arrastra desde antes del partido en Trujillo contra UTC", sostuvo el entrenador de Universitario, Jorge Fossati, en conferencia de prensa.

Universitario y lo que será el partido ante Cusco

Además, el estratega charrúa sostuvo que Gabriel Costa aún no se entrena con el plantel para recibir a los cusqueños en el distrito de Ate.

"Costa aún no puede retornar al entrenamiento normal. Hugo Ancajima ya está entrenando progresivamente", agregó el DT merengue.

Finalmente, el técnico de Universitario destacó la importancia de sumar a tres contra Cusco FC en condición de local.

"Este partido tiene la particularidad que es contra uno de los rivales directos. No es el único. Tiene ese plus de importancia y ellos son un equipo que tiene una idea clara y lo hace bien. Cuenta con cualidades y, con todo respeto, también debilidades", sostuvo el estratega charrúa.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 29 de septiembre

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT vs. Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario vs. Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega