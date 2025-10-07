Ayacucho FC se aferra a la Liga1: se declaró infundado el recurso de apelación de la FPF

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De este modo, se le dio la razón a Ayacucho FC, que se aferra a la Liga1 Te Apuesto.



El abogado de Ayacucho FC, Joseph Campos, habló con RPP tras conocerse el falló a favor de los 'zorros', cuya permanencia en Liga1 está en duda tras acudir a la justicia ordinaria para retornar a Primera División.

"La sala de Ayacucho acaba de confirmar la resolución que había declarado fundado nuestro amparo. De tal manera que lo único que se ha hecho es hacer cumplir la decisión de la próxima FPF. Ya se confirmó y consecuentemente el club Ayacucho se mantendrá hasta que el juego lo mantenga o lo saque. Si pierde deportivamente los puntos, se va. Lo ha dicho el PJ", declaró.

Cuando se le consultó si podría confirmar que Ayacucho FC se mantendrá en Liga1 hasta el final del torneo, sostuvo que "lo ha dicho el Poder Judicial. La única causa de desafiliación de un club deportivo es si nosotros no habríamos recurrido a las instancias competentes", agregó.

"Aquí el que le quitó los puntos a Boys fue la Federación Peruana de Fútbol, quien confirmó esa decisión fue la FPF. Y lo que ha hecho el Poder Judicial es ordenar sobre las bases de esos derechos, establecer el recálculo de la tabla y finalmente que se cumpla la misma", culminó.

