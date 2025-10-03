Ayacucho FC defiende su permanencia en la Liga1: "Han estado metiendo miedo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los próximos días está por conocerse si es que Ayacucho FC se mantiene en la Liga1 Te Apuesto. En noviembre del año pasado, por ejemplo, el Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia ordenó que se actualice la tabla de posiciones del año 2022, con lo cual los 'zorros' pasaron a la primera división nuevamente.

Es de esta manera que desde la tienda de Ayacucho defienden su postura de seguir en la Liga1. Su abogado Joseph Campos conversó con RPP y dio cuenta de la postura de su patrocinado hacia su permanencia en la élite del fútbol nacional.

"La federación no quiere reconocer que lo único que ha hecho el Poder Judicial es hacer cumplir decisiones federativas que fueron determinadas por los órganos de la propia FPF en donde el campeonato 2022, en el estatuto, estaba una infracción que si no pagabas planillas te quitaban los puntos. Eso ocurrió con Sport Boys en más de una ocasión (...) El Tribunal de Licencias confimó la quita de puntos. Boys debió ir al TAS porque era el único perjudicado. Lo que no han querido es recalcular la tabla", dijo en un primer momento la defensa de Ayacucho FC a 'Fútbol como cancha'.

La palabra de Joseph Campos, abogado de Ayacucho FC. | Fuente: RPP

Ayacucho sigue en lo suyo para seguir en la Liga1

Posteriormente, dio una actualización y mostró la posición del club si es que en estos próximos días el fallo no sale a su favor.

"Hemos ganado en primera instancia y ejecutamos anticipadamente la decisión del amparo (...) Hasta que en la hipótesis negada que perdiéramos en la Sala de Ayacucho, este debate al menos este año se va a mantener", agregó.

Por último, desde Ayacucho FC pusieron como ejemplo el caso de Binacional. El 'Poderoso del Sur' fue desafiliado porque el Poder Judicial puso como extinta la resolución que le permitió al 'Bi' jugar la Liga1, por lo que el cuadro de Juliaca fue excluido de la primera división nacional.

"El proceso de amparo es el único que se ejecuta de manera anticipada. Eso te acompaña hasta el Tribunal Constitucional. Han estado metiendo miedo que es lo mismo de Binacional (...) Si Sport Boys no apeló, entonces queda firme la instancia deportiva federativa nacional; la del Tribunal de Licencias", remarcó el abogado.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC - Estadio Julio Maldonado Gamarra (Cutervo)

Sábado 4 de octubre

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC - Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

3:15 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma (Tarma)

7:00 p.m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau (Callao)

Domingo 5 de octubre

12:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. FBC Melgar - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

6:00 p.m. | Universitario vs. Juan Pablo II - Estadio Monumental U Marathon (Lima)