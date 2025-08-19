Últimas Noticias
El caso Binacional: ¿qué dice el reglamento de la Liga1 tras resolución que lo dejaría fuera del campeonato?

Binacional jugó la Liga1 Te Apuesto por una medida cautelar.
Binacional jugó la Liga1 Te Apuesto por una medida cautelar. | Fuente: Club Deportivo Binacional FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Liga1 es clara en sus normas respecto a la delicada situación de Binacional y la resolución que lo deja fuera del campeonato. ¿Qué pasa con los partidos que jugó?

Cambios en la Liga1 Te Apuesto. El pasado mes de diciembre, Binacional recibió una medida cautelar de parte de la Corte Superior de Justicia de Puno para su inclusión en el torneo, aunque ahora dicha resolución ha quedado extinta.

De esta manera, Deportivo Binacional quedaría fuera de lo que resta de temporada en la Liga1 y pasaría a jugar la segunda división en la próxima temporada del balompié nacional.

Ante ello, ¿qué es lo que dice las reglas de la Liga de Fútbol Profesional en relación al caso de Binacional? ¿Sus próximos partidos quedan suspendidos? ¿Los que lograron victorias sobre el 'Vendaval celeste' mantienen los puntos ganados en cancha? A continuación, te mostramos lo que indica el reglamento.

El caso Binacional y la reglamentación de la Liga1

En caso un club haya sido incorporado a la Liga1 por mandato judicial y, con posterioridad, pierda dicho derecho como consecuencias de la revocación o nulidad de esa resolución judicial, o sea retirado de la competición por sanción impuesta por el órgano jurisdiccional competente, se procederá de la siguiente manera:

  1. Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados nulos, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado de dichos encuentros.
  2. La anulación de los partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro de Club. En tal sentido, las tablas de posiciones correspondientes a las etapas concluidas no serán modificadas.
  3. Los partidos que el Club tuviera pendientes de disputa se cancelarán sin que se atribuyan puntos goles ni puntos a sus eventuales rivales.

¿Qué corresponde ahora por el futuro de Binacional?

Lo que resta es que se convoque a una Asamblea en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se informe el caso y este pase a votación para que el club sea desafiliado del sistema. Sus derechos deportivos han quedado suspendidos.

