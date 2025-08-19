Administrador de Alianza Lima tras reelección de Agustín Lozano: "El club tiene que estar cerca de la FPF"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ya está en Quito para sostener el miércoles el partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador. Los íntimos tienen una ventaja de 2-0 en el global.

“En Alianza lo que hacemos es trabajar de manera consensuada, hemos buscado los refuerzos que necesitamos en general y luego no somos triunfalistas. Nosotros sabemos que todos los partidos cuentan, que todos los partidos son difíciles, pero siempre vamos con fe. Yo creo que vamos a tener un buen papel”, declaró a RPP el administrador blanquiazul, Fernando Cabada.

La posición de Alianza respecto a Agustín Lozano

Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en un nuevo periodo donde estará a cargo hasta el 2030. Consultado al respecto, Fernando Cabada dio detalles de la postura de Alianza Lima sobre este panorama para el balompié nacional.

“Aquí no hay un tema de amistades con personas, respaldo específico a personas, yo creo que institucionalmente el club tiene que estar, siendo más grande del Perú, cerca de la FPF, porque finalmente los torneos son de la Federación, más adelante serán de la Liga, y tenemos que estar ahí”, señaló.

“Ya basta de ser quejones de ventana, tenemos que estar dentro, tenemos que estar cerca donde se toman las decisiones, para poder influir en ellas, para ver qué es lo que está pasando, no solamente ver de fuera y opinar, sino hay que estar ahí, cerca donde se toman las decisiones”, explicó Cabada sobre el papel que toman los íntimos.

El administrador de Alianza Lima dijo que apoyan a Agustín Lozano en un nuevo proceso al mando de la FPF, aunque destacó que mantendrán una posición de confrontar decisiones si lo consideran.

“Nosotros estamos apoyando una gestión nueva que empieza y que nos promete que va a ser un fútbol limpio y justo. Estamos apostando a eso, sin embargo, somos los primeros que levantamos la voz cuando se necesita. Acabamos de enviar una carta a CONAR pidiendo que retiren credenciales FIFA a árbitros que no consideramos que deberían trabajar en ninguna parte del mundo”, mencionó.

Se viene el clásico

A un día del cierre del libro de pases en la Liga1, Alianza Lima concretó el fichaje de Pedro Aquino tras la partida de Erick Noriega a Gremio.

“Si hay algo que tengo que resaltar es que tenemos un equipo de primera. Estas cosas no las hace una persona sola, no es el administrador el que hace, somos un equipo bueno, hay mucha gente trabajando”, detalló sobre la llegada del volante nacional a préstamo desde el Santos Laguna.

Tras el cotejo de Copa Sudamericana, Alianza visitará a Universitario en el Estadio Monumental, en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

“Todos los partidos son importantes, nos preparamos para todos, damos lo mejor en todos y nuestra expectativa es positiva, pero nunca triunfalista”, concluyó.