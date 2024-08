Christian Cueva y César Vallejo: lo que se sabe de las negociaciones entre 'Aladino' y el club poeta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva, de momento, no tiene equipo para lo que resta de la temporada 2024, pero esto podría cambiar en las últimas debido al interés de parte del elenco de César Vallejo.

Sucede que RPP pudo conocer que César Vallejo se encuentra en negociaciones avanzadas con el entorno de Christian Cueva para que este último se convierta en su flamante fichaje en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El popular 'Aladino' quiere jugar ya, por lo que en las próximas horas podría darse un pronunciamiento oficial de parte del club trujillano.

En la escuadra poeta consideran que el fichaje de Cueva se va a dar. Hay optimismo, pero indican desde ese lado que la firma es clave para su confirmación.

Christian Cueva, con posible destino a César Vallejo

Cueva tuvo minutos en la Copa América 2024. | Fuente: AFP

Asimismo, el mediapunta -con pasado en Alianza Lima, Al Fateh, Toluca y más clubes- tiene el deseo de volver a ganar minutos, todo con la idea de ser parte de la Selección Peruana en la fecha doble de Eliminatorias 2026 en septiembre.

En tanto, su acuerdo con Cienciano del Cusco hace unos días se cayó debido a la marcha de Óscar Ibañez como director técnico del 'Papá'. En su reemplazo llegó el argentino Cristian Díaz.

El pasado 24 de julio, por ejemplo, en la interna de Cienciano ya se pronunciaban favorablemente sobre la llegada de Cueva. "La verdad que sería buenísimo si puede estar en el equipo. Todos sabemos lo que es Christian Cueva en el país. Sería un gran jale", indicaron.

Después de desligarse de Alianza Lima, el volante se encuentra sin club en el fútbol peruano. Su último partido en la Liga 1 Te fue en el duelo entre el cuadro blanquiazul contra ADT que se disputó el 21 de octubre del 2023.

La palabra de Fossati por Cueva

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección", dijo Jorge Fossati sobre el futbolista sobre unas imágenes que se revelaron en TV.

Además, agregó que "no está bien. Y menos en el caso de Christian que, como te digo, me da bronca que dé lugar para que hablen. A mí, me j*** y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo".

