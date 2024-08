Jorge Fossati se mostró preocupado por situación de Christian Cueva: "Me da bronca, es culpa de él"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La situación actual de Christian Cueva preocupa al técnico de la Selección Peruana. Jorge Fossati habló sobre las nuevas imágenes del volante nacional y no tuvo reparos en criticar su accionar.

En una entrevista para Movistar Deportes, aseguró que le genera "bronca" el momento de Aladino porque "lo quiere mucho como persona". Además, indicó si no tiene equipo, estará cada día más lejos de la Bicolor.

“Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, indicó en un primer momento.

“No, no está bien. Y menos en el caso de Christian que, como te digo, me da bronca que dé lugar para que hablen. A mí, me j*** y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de j**. No me preocuparía, si no le cortaría la cabeza. Chau y punto”, complementó.

¿Cuándo se jugarán los partidos de Eliminatorias de septiembre?

Los partidos de las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas ya tienen fecha. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que el primer cotejo para de la Bicolor por la jornada doble será ante Colombia, el mismo que se jugará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora peruana).

Después, la escuadra nacional viajará a tierras ecuatorianas, para medirse contra la 'Tri' el martes 10 de septiembre, a las 4:00 p.m. (hora peruana).

Hay que tener en cuenta que para el duelo con los cafeteros no está definido si será en el Estadio Nacional de Lima o en el Estadio Monumental U Marathon.