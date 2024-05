'Chicho' Salas descartó que Christian Cueva sea fichado por César Vallejo para el Clausura

César Vallejo cerró su participación en la Copa Sudamericana 2024 ganándole a Defensa y Justicia en Argentina por la sexta fecha de la zona A, con lo que obtuvo su única victoria en la fase de grupos, aunque no le alcanzó para quedarse en el último casillero.

“Hubo varios momentos, muchas situaciones a lo largo de estos meses en los que ha sido complicado competir en dos torneos. Casi al final de este periodo hemos tenido a la gente recuperada y eso nos pasó factura en estos dos meses jugando en la Copa Sudamericana y el Torneo Apertura”, analizó el entrenador Guillermo Salas tras el retorno del conjunto trujillano al país.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Christian Cueva no jugará en César Vallejo?

A nivel de Liga 1, César Vallejo finalizó el Torneo Apertura en la décima casilla, lejos todavía de los puestos internacionales, pero también alejándose de los casilleros de descenso.

Para el Clausura los ‘poetas’ evalúan reforzarse y uno de los nombres que se relacionó a Vallejo es el del mediocampista Christian Cueva, quien guarda una buena relación con el presidente de la institución Richard Acuña.

“¿Está la posibilidad de Christian (Cueva)?”, fue la pregunta que se le trasladó el entrenador peruano. “No, para nada”, contestó.

“¿No está en carpeta Christian?”, se le insistió a Salas, quien fue contundente. “No”.

‘Chicho’ Salas fue compañero de Cueva en San Martín y en el curso pasado lo dirigió en Alianza Lima. Hace unos días, ante declaraciones del futbolista en el programa Enfocados sobre su estancia en La Victoria, Salas aseguró que este le llamó para llegar a César Vallejo.

“De Christian me sorprende porque hace una semana me escribió para venir a Trujillo y ahora me sale con esas excusas. Antes que cualquier jugador, está el club", apuntó unos días atrás.

Christian Cueva en los entrenamientos en Videna con la Selección PeruanaFuente: Selección Peruana

Refuerzos para César Vallejo

El DT del elenco trujillano, por otro lado, resaltó que está recuperando a la totalidad de los integrantes de su plantel, entre los que se encuentra Paolo Guerrero, quien ya trabaja con la Selección Peruana en Videna.

“En la Liga 1 hemos estado complicados con la zona de descenso, y aún seguimos, nos está costando, pero nos quedamos tranquilos por la entrega del grupo en esta primera etapa. Estoy contento porque ya todos están recuperados y eso es bueno para el Clausura”, dijo.

Asimismo, recalcó que están en búsqueda de refuerzos, así como el garantizar que Paolo Guerrero siga en el equipo “hasta fin de año”.

“Con todo el plantel completo creo que sí (podemos pelear el Clausura), voy a ver un par de refuerzos más que esperemos se puedan concretar en los próximos días para repotenciar el equipo”, finalizó.