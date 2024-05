Reimond Manco responde a Jefferson Farfán y Christian Cueva: "Qué les puedo decir, son unos cracks"

El último domingo, Jefferson Farfán —en su programa Enfocados— criticó duramente a aquellos que reprocharon el regreso de Paolo Guerrero al fútbol peruano.

“No puedes hablar. Me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del ‘cholo’ Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, señaló la Foquita.

Tras ello, muchos indicaron que las palabras estaban dirigidas a Reimond Manco, quien en su momento habló sobre el atacante de César Vallejo.

Este lunes, previo al encuentro entre Unión Comercio vs. Cienciano, por la última fecha de la Liga 1 Te Apuesto, 'Rei' se pronunció en Cojo y Manco, el podcast que tiene junto al periodista Horacio Zimmermann.

"Hoy, después de entrenar, vine y vi lo que dijo. Nada, qué te puedo decir. Él (Jefferson Farfán), (Christian) Cueva y Paolo (Guerrero) son cracks, no puedo decir nada, caballero, lo dijeron, está bien, qué puedo hacer", indicó en un primer momento.

"La pelea es de dos. Yo estoy enfocado en otra situación, en el fútbol, en mi alimentación, en mi familia… esas son las cosas realmente importantes, lo que la familia le pueda dar. Eso no tiene precio", complementó.

¿Qué propició la crítica de Jefferson Farfán?

Durante la conversación, Manco explicó que las indirectas de Jefferson Farfán habrían surgido por la opinión que tuvo sobre Paolo Guerrero.

En un principio, aseguró que nunca lo criticó. Lo que dijo fue que no es fácil volver al fútbol peruano, pero que igual pidió disculpas porque pudo entenderse mal sus palabras.

"Yo te soy sincero, cuando salió el comentario de Paolo (Guerrero), yo en ningún momento lo critiqué. Lo que dije es que en jugar en Perú no es fácil. No es fácil por la geografía, las canchas, la infraestructura, no es fácil", inició el exjugador de Juan Aurich.

"Después, lo sacaron de contexto, salió en todo lados fuera de contexto, por eso pedí disculpas, pero no me arrepiento de haber dicho lo que dije, sino porque yo también tengo familia y a veces hay prensa escrita que saca de contexto lo que tú dices y la gente lo entiende mal, y no es justo", complementó.

"Sería hipócrita haber criticado a Paolo después de haberlo halagado tantas veces", finalizó.

