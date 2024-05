'Chicho' Salas responde a Christian Cueva: "Me sorprende, hace una semana me escribió para venir a Trujillo"

El entrenador de César Vallejo, Guillermo Salas, no tardó en dar su descargo antes las polémicas declaraciones de Jefferson Farfán y Christian Cueva, quienes cuestionaron el accionar de 'Chicho' cuando le tocó desempeñarse en la dirección técnica de Alianza Lima.

"A Jefferson le tengo cariño", empezó Salas en referencia a Jefferson Farfán, a quien dirigió en Alianza en el bicampeonato de las temporadas 2021 y 2022.

Eso sí, Salas dejó en evidencia que le molestó la postura de Cueva y reveló que el volante nacional lo llamó para una posible llegada a César Vallejo. "Y de Christian me sorprende porque hace una semana me escribió para venir a Trujillo y ahora me sale con esas excusas. Antes que cualquier jugador, está el club", agregó.

Hay que indicar que Cueva señaló que no la pasó bien en Alianza tanto en lo futbolístico y en la interna del club. Y es que en su momento llegó a encarar a un entrenador y a un delantero.

La palabra de Christian Cueva

"Mi contrato iba a ser un año, pero pidieron que sea de seis meses, como si fuera un 'chibolo'", contó en una entrevista con el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Agregó que "querían ver cómo me comportaba". "Yo recién me entero a los meses de llegar. Yo dije 'vamos a darle, vamos a hacer una parrilla con la gente'. Ni eso funcionó", apuntó.

Declaraciones de Jefferson Farfán

"Yo también he estado dos años en Alianza. Me pasó algo como a (Christian) Cueva con alguien que confié mucho, que era la cabeza. Lo digo con nombre propio: 'Chicho' Salas. Yo sí tengo que dar el nombre. Él no se comportó conmigo de la manera correcta", indicó Farfán sobre su extécnico en Alianza Lima.

"Aparte de ser entrenador, nosotros teníamos una amistad. Hemos jugado muchos años juntos. Se comportó [...] con compañeros cercanos, como Ramos, Arley, Ballón y el 'Zorro' Aguirre, eso fue lo que más me dolió, porque él era muy cercano al 'Zorro'", agregó Farfán, que subrayó que Salas le prometió que Aguirre seguiría en el plantel.