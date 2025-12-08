La Liga1 le dio la bienvenida a Christian Cueva: "La magia está de regreso"

Sorpresa en la Liga1 Te Apuesto a poco de las fiestas de fin de año. De cara a lo que será la temporada 2026, Christian Cueva será nuevamente parte del torneo de primera división peruano al confirmarse su fichaje a Juan Pablo II Collegue.

A través de sus redes sociales, Juan Pablo II anunció la contratación de Christian Cueva. El volante ofensivo peruano tenía vínculo con Emelec hasta el final de la próxima campaña, pero rescindió contrato en las últimas horas.

Tras su salida del fútbol ecuatoriano, en la Liga1 le dieron la bienvenida a Cueva, quien usará el dorsal 10 en el cuadro de Chongoyape de cara a lo que será una nueva aventura en el balompié nacional de élite.

"La magia está de regreso. La Liga1 recibe nuevamente el talento, experiencia y calidad de Christian Cueva", indicó el torneo en su cuenta de Facebook.

Esta publicación fue acompañada de imágenes del popular 'Aladino' con las camisetas nacionales que vistió con anterioridad: San Martín, César Vallejo, Alianza Lima y Cienciano.

Christian Cueva ya es de Juan Pablo II

En un comunicado, el cuadro de Chongoyape le dio la bienvenida a Christian Cueva, quien vuelve al fútbol peruano tras su paso por la liga ecuatoriana.

"!Bienvenido, Christian Cueva! La magia del '10 del Pueblo' llega a Chongoyape. Que comience nuestra historia juntos", fue lo que escribió Juan Pablo II en su cuenta de Instagram, acompañado de un video del volante en las instalaciones del club.

"El talento y la experiencia se suman a nuestro sueño, porque cuando el corazón está en la cancha, nada es imposible. A disfrutar del fútbol en tu nueva casa", complementó la entidad deportiva del norte del país.