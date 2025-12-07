Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: días y horarios de todos los partidos

Las acciones no se detienen. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 8 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 13 de diciembre con el encuentro entre Géminis vs. Kazoku No Perú. Luego, se disputará el Olva Latino vs. Deportivo Wanka. Y cerrará la fecha el partido entre Atenea vs. San Martín.

El domingo 14 de diciembre se disputarán dos partidos. La fecha la abre Rebaza Acosta vs. Regatas. Y cierran la fecha el Circolo vs. Universitario.

Como se recuerda, Alianza Lima no disputará esta fecha debido a su participación en el Mundial de Clubes.

Programación de la fecha 8 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 13 de diciembre

2:30 p.m. | Géminis vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Olva Latino vs. Deportivo Wanka

7:00 p.m. | Atenea vs. San Martín

Domingo 14 de diciembre

12:30 p.m. | Rebaza Acosta vs. Regatas Lima

3:00 p.m. | Circolo vs. Universitario

¿Dónde ver la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La octava fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.