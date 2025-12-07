Oficial: Juan Pablo II anunció la contratación de Christian Cueva

El cuadro de Chongoyape le dio la bienvenida a Christian Cueva, quien vuelve al fútbol peruano tras su paso por Emelec.

"!Bienvenido, Christian Cueva! La magia del '10 del Pueblo' llega a Chongoyape. Que comience nuestra historia juntos", fue lo que escribió Juan Pablo II en su cuenta de Instagram, acompañado de un video del volante en las instalaciones del club.

"El talento y la experiencia se suman a nuestro sueño, porque cuando el corazón está en la cancha, nada es imposible. A disfrutar del fútbol en tu nueva casa", complementó la entidad deportiva.

Christian Cueva y su salida de Emelec

Guillermo Duró., técnico de Emelec, informó el último miércoles que Christian Cueva, quien tenía contrato hasta fines del 2026, no seguiría más en el club.

"Él, la verdad que no la estaba pasando bien y no se sentía cómodo. Tiene la posibilidad de otros clubes y prefirió rescindir contrato como para volver a su país", sostuvo el DT de Emelec a medios ecuatorianos.

"Ya ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron", fue lo que añadió en relación con el volante internacional con la Selección Peruana.