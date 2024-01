La versión 2024 de Alianza Lima ilusiona con su nuevo plantel de la mano de Alejandro Restrepo [ANÁLISIS]

Nuestro querido fútbol peruano, con sus virtudes y defectos, está próximo a iniciarse. Para el vigente campeón, Universitario de Deportes, será un año especial. Y es que celabrará su Centenario y buscará el bicampeonato, pero su archirrival de toda la vida querrá robarle la sonrisa y apagar la ilusión a los millones de hinchas cremas. Sí, Alianza Lima tendrá la misión de alzar el título nacional con el entrenador colombiano Alejandro Restrepo en el banquillo. El nacido hace 41 años en Medellín y técnico histórico de Deportivo Pereyra, será importante para que el equipo blanquiazul consiga su gran objetivo.



Alianza Lima dio vuelta a la página tras fracasar en su intento del tricampeonato. Un duro golpe pese a contar con varias figuras e incluso con jugadores de la Selección Peruana. Sin embargo, con la llegada del DT Restrepo y del argentino Bruno Marioni como director de fútbol, se decidió una reestructuración en el plantel. La prioridad es el tema deportivo. Tolerancia cero a la indisciplina. De esta manera se decidió el plan para sellar las salidas y llegadas de los nuevos jugadores.

Josepmir Ballón, Pablo Míguez, Carlos Zambrano, Christian Cueva, Jairo Concha, Gino Peruzzi, Santiago García, Aldair Rodríguez, Andrés Andrade, Edinson Chávez le dijeron adiós a la blanquiazule. Mano dura y salidas inesperadas llegaron con Alejandro Restrepo, pero así como se fueron, también llegaron nuevos fichajes. Adrián Arregui, Kevin Serna, Renzo Garcés, Catriel Cabellos, Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes, Jhamir D'Arrigo, Cecilio Waterman, Marco Huamán y Sebastián Rodríguez son las nuevas caras de Alianza versión 2024, que se perfila como uno de los clubes animadores de la Liga 1, que comenzará el 26 de enero.

La fórmula de Alejandro Restrepo

Alianza Lima renovó su plantel para esta temporada, y con la llegada de Alejandro Restrepo en el banquillo, el sistema de juego 3-5-2 no es negociable. Ese es el libreto preferido del entrenador colombiano, que es considerado como una leyenda en el Deportivo Pereyra. Bajo su batuta, se proclamó campeón en Colombia por primera vez en 78 años. Ya en el plano internacional, Pereyra alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores acumulando importantes triunfos ante Boca Juniors e Independiente del Valle.

En Colombia, Restrepo es considerado uno de los técnicos con mayor proyección a sus 41 años. Y ahora la tarea es repetir en Alianza lo conseguido en Pereyra. En su primer amistoso internacional, el equipo blanquiazul sacó una nota aprobatoria en el triunfo por 2-0 ante Once Caldas por la Noche Blanquiazul. El subcampeón peruano jugó con su nuevo sistema de juego. Una táctica ofensiva caracterizada por su estructura flexible y equilibrada en el campo. Los tres centrales lucieron compenetrados, los carrileros hicieron su trabajo de ida y vuelta, y los volantes se enfocaron en el trabajo defensivo. En la zona ofensiva, Alianza jugó con Hernán Barcos y Cecilio Waterman. Ambos destacaron en su funciones, aunque el 'Pirata' estuvo un escalón por encima con sus dos goles.

Alianza jugó de menos a más ante Once Caldas. No faltó la intensidad y el músculo para apoderarse del balón. Mostró solidez, pero en el amistoso ante Universidad Católica en Trujillo el rendimiento decayó. Kevin Serna ya no pudo crear peligro por la banda derecha como lo hizo en el anterior partido. Quedó en deuda en ataque. Aunque la prueba de fuego será en el debut ante César Vallejo en el Estadio Nacional.

Así fue el 2-0 de Hernán Barcos ante Once Caldas. | Fuente: Liga 1 Max

¿Qué gana Alianza con sus fichajes?

Alianza Lima renovó varias zonas de su oncena titular, especialmente en defensa. Jiovany Ramos es una de las nuevas caras. El panameño proveniente del campeón venezolano Deportivo Táchira ya jugó sus primeros duelos con los íntimos, pero aún no logra convencer a los hinchas. En cambio, Juan Pablo Freytes sí se mostró seguro e incluso no tiene problemas para avanzar por su sector izquierdo. Firme por arriba y en el uno a uno. Asimismo se extrañó a Renzo Garcés. El defensa de César Vallejo se perfila como líbero.

Al mediocampo llegó Adrián Arrégui. Ante la partida de Josepmir Ballón, el exjugador de Temperley será el nuevo caudillo en la mitad de la cancha. Marca cambios de frente y apunta a ser un cerrojo en ese sector. En el caso de Catriel Cabellos, el exjugador de Racing Club es una de las apuestas del DT Restrepo: dejó buenas sensaciones como titular y demostró velocidad en el juego como volante interior.

Un párrafo aparte merece Sebastián Rodríguez, que llega con el cartel de ser uno de los mejores jugadores de Peñarol. A priori, es uno de los refuerzos más cotizados de la Liga 1 y así apunta a ser el '10' de Alianza en la presente campaña.

Para jugar por las bandas llegaron Kevin Serna y Jhamir D'Arrigo. De momento, el exatacante de ADT de Tarma es el hombres más desequilibrante de Alianza tras los dos amistosos internacionales. El uno a uno es unas de sus fortalezas y se espera que sea clave para un Alianza, que este año sueña con volver a dar a dar la vuelta olímpica.

