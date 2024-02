Jorge Fossati: "Hoy en día, Carlos Zambrano no está en mi consideración"

Jorge Fossati ya trabaja pensando en los próximos amistosos de la Selección Peruana, que en marzo próximo enfrentará a Nicaragua y República Dominicana. Ambos partidos marcarán el debut del uruguayo de 71 años como entrenador de la bicolor.

Asimismo, Fossati dio a conocer que está evaluando a qué jugadores utilizará en los amistosos y la Copa América. Resaltó que hoy en día el central Carlos Zambrano no está en su "consideración", debido que aún no encuentra equipo tras no entrar en los planes de Alianza Lima.

"Zambrano no está jugando. ¿Hace cuánto tiempo que Zambrano no entrena con un grupo? Hoy Zambrano no está en mi consideración, así de simple", señaló el DT uruguayo.

Fossati, además, indicó que ningún futbolista tiene seguro su puesto en la bicolor. "Por eso digo, ¿seguro quién? Por ahí me dicen la próxima semana que (Zambrano) él está en un club, que empezó a jugar, y yo lo veo que está en un buen nivel...", agregó en entrevista con TV Perú Noticias.

"La camiseta de la Selección Peruana nadie la tiene cosida, ni Pedro Gallese la tiene cosida", argumentó.

Carlos Zambrano y su carrera

En una entrevista con su compañero de la bicolor Sergio Peña, Carlos Zambrano indicó que jugará tres años como máximo.

"Si yo quisiera, podría jugar hasta los 40 años tranquilamente. Si me cuido, me pongo bien en forma, lo puedo hacer, pero no tengo las ganas de llegar hasta esa edad. Ya está, quiero disfrutar un poco más de la familia. Tengo para 2 o 3 años más, exagerando. Con 2 años más estoy feliz. Con 3, complicado. Hay momentos que uno tiene que dejar el fútbol, no que el fútbol te deje", dijo.

Los clubes de Carlos Zambrano

Schalke 04 (Alemania)

St. Pauli (Alemania)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Rubin Kazan (Rusia)

Dinamo Kiev (Ucrania)

PAOK (Grecia)

Basilea (Suiza)

Boca Juniors (Argentina)

Alianza Lima (Perú)