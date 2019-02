Christian Ortiz ya no pertenece a Real Garcilaso. | Fuente: Real Garcilaso | Fotógrafo: Trabajos

Real Garcilaso sigue en el ojo de la tormenta por la forma en cómo se manejan sus directivos con sus jugadores. Esta vez la 'victima' fue el arquero Christian Ortiz que, pese a tener contrato vigente, tuvo que desligarse del club por supuestamente no ser del gusto del técnico Héctor Tapia.

"Fue una decisión de la dirigencia y del comando técnico. Me dieron a entender que fue por gusto de CT. Pero me lo dicen en esta época del año", lamentó Christian Ortiz en dialogó con Fox Sports. Recordemos en la próxima semana arranca la Liga 1 y la mayoría de los clubes ya tiene armados sus respectivos planteles.

"El problema comenzó cuando el técnico me saca del partido contra La Guaira, en el Cusco, por Copa Libertadores. Quise irme, porque no me convenía estar sentado. Yo quería competir. Y les molestó mis ganas de querer cosas grandes", explicó Christian Ortiz, quien tenía dos años más de contrato con el elenco cusqueño.

"No me sentí cómodo, sentí la presión de que querían que me vaya. Imagino porque ficharon a un nuevo arquero. Puedes estar bien un día y luego no. Tienes que estar con la maleta en la puerta", finalizó el arquero que ahora suena como posible refuerzo de Sporting Cristal.