Alianza Lima vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima quiere volver al camino de la victoria. Este fin de semana, el equipo que dirige Néstor Gorosito va a visitar a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza van a poner todos sus balas en lo que resta de temporada de la liga peruana de primera división. Ya eliminados de la Copa Sudamericana, el club íntimo espera ganar el Clausura para forzar unos playoff, pero en esta oportunidad Cienciano no se la va a poner nada fácil de local.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Cienciano a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima viene de perder 2-1 ante la Universidad de Chile por la vuelta de cuartos en la Sudamericana. En tanto, el 'Papá' llega de perder 5-2 con Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Alianza Lima en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el domingo 28 de septiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

📣⚽ ¡𝗦𝗜𝗚𝗨𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!



🆚 @ClubALoficial

🏆 @Liga1TeApuesto Clausura | Fecha 11

🗓️ Domingo 28 de septiembre 🕕 6:00 p.m.

🏟️ Estadio Inca Garcilaso

📍 Cusco 🔝 3399 m s.n.m.

🎟️ Entradas a la venta vía @Joinnus (https://t.co/sqmjX7CAWY), con Yape, en… pic.twitter.com/KD04SIUCU9 — Club Cienciano (@Club_Cienciano) September 22, 2025

¿A qué hora juegan Cienciano vs Alianza Lima en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m. En Argentina, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Cienciano vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Cienciano ante Alianza Lima será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lo lleva en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Cienciano vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Marco Huamán, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.