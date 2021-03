Farfán y Pizarro fueron compañeros en la Selección Peruana | Fuente: RPP Noticias

Desde Alemania, Claudio Pizarro no fue ajeno a la situación que vivió Alianza Lima con su caso en el TAS y reaccionó en redes sociales saludando el fallo a favor del conjunto blanquiazul, aunque dejando en claro su disconformidad con el rol de la Federación Peruana. “El TAS vuelve a fallar en contra de las malas y turbias decisiones de la FPF”, expresó.

Esto ha derivado en que Alianza Lima sea incluido para disputar la Liga 1 Betsson en la temporada actual, hecho que, además, provocó en la directiva buscar nuevamente a Jefferson Farfán para que sea flamante refuerzo del equipo. Claudio Pizarro opinó al respecto.

“Obviamente es una decisión personal. Así como él siempre manifestó sus ganas o interés de querer volver a vestir la camiseta de Alianza o tal vez terminar su carrera allá, seguro que la intención está. Hay muchas cosas que te llevan a tomar esa decisión. Qué es lo que quiere hacer, dónde quiere vivir. Lo veo a ‘Jeffry’ muy tranquilo viviendo por allá. Está muy contento por Perú. Tiene la familia allá. Así que es una posibilidad. Es una decisión de él y nada más que de él”, dijo el actual embajador del Bayern Munich en ‘El Comercio’.

Claudio Pizarro destacó la carrera de Jefferson Farfán, con quien coincidió por muchos años en la Selección Peruana y también fueron rivales en la Bundesliga, aunque señaló que “pudo llegar a más”.

“Yo lo he dicho muchas veces, uno de los jugadores que ha podido conseguir lo que quería en su carrera futbolística es él. Ha podido conseguir más de lo que consiguió. Pero por circunstancias de la carrera que tuvo o decisiones que tomó, no pudo llegar a más. Para mí es de los jugadores con más condiciones que he visto dentro del fútbol peruano en los años que he estado”, afirmó.





