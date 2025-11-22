Últimas Noticias
Comerciantes Unidos vs. ADT en vivo: sigue en directo la definición del descenso en última fecha del Torneo Clausura 2025

Guía de TV en el Comerciantes Unidos vs ADT por la Liga1.
Sigue en detalle el compromiso entre Comerciantes Unidos vs. ADT por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

Comerciantes Unidos y ADT de Tarma se enfrentarán este domingo. El encuentro se disputará en el estadio Juan Maldonado Gamarra en el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs. ADT en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 23 de noviembre en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo, en Cajamarca. El recinto tiene una capacidad para 8 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. ADT en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 3:00 p. m.
  • En Colombia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 3:00 p. m.
  • En Ecuador, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 3:00 p. m.
  • En Bolivia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 4:00 p. m.
  • En Venezuela, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 4:00 p. m.
  • En Chile, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 5:00 p. m.
  • En Paraguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 5:00 p. m.
  • En Argentina, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 5:00 p. m.
  • En Uruguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 5:00 p. m.
  • En Brasil, el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 5:00 p. m.
  • En México (CDMX), el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 2:00 p. m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Comerciantes Unidos vs. ADT comienza a las 4:00 p. m.

¿Qué canal transmiten el Comerciantes Unidos vs. ADT en vivo por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. También se verá mediante Nativa. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Comerciantes Unidos vs. ADT: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Villete, Méndez, Guzmán, Tecilla, Aguilar, Alcedo, Alfaro, Marchioni, Marina, Parodi, Sen.

ADT: Grados, Gutiérrez, Dulanto, Soto, Montenegro, Pérez, Robles, Barreto, Rojas, Bazán, Rengifo.

