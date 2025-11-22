Últimas Noticias
Liga 1: Comerciantes Unidos recibirá a ADT de Tarma por la fecha 19

Te contamos la previa del duelo Comerciantes Unidos vs ADT de Tarma, que se enfrentarán en el estadio Juan Maldonado Gamarra mañana a las 15:00 horas. Daniel Ureta Pereda será el árbitro del partido.

Comerciantes Unidos y ADT de Tarma se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 19 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

Así llegan Comerciantes Unidos y ADT de Tarma

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Ayacucho FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Los Chankas. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 7.

En el historial del torneo, los últimos 3 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y ADT de Tarma resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Daniel Ureta Pereda.

Horario Comerciantes Unidos y ADT de Tarma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

