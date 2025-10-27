Con Alianza vs Melgar: así se jugará la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto

Universitario de Deportes selló su esperado tricampeonato nacional, pero la Liga1 Te Apuesto continúa con la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, que tendrá en el Alianza Lima vs Melgar como el partido de alto voltaje.

El partidazo entre ambos equipos se disputará el viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva. Si Alianza lucha por ser Perú 2 de cara a la Copa Libertadores, mientras que Melgar anhela ubicarse en el cuarto lugar de la Tabla Acumualda.

Por su parte, Sporting Cristal debe salir de la crisis deportiva que lo llevó perder sus pultimos partidos. Esta vez, su rival ante un Comerciantes Inundos lucha por permanecer en la Liga1.

Asimismom Cusco FC quiere sostener su segundo lugar en el Acumulado y tendrá que medir fuerzas contra Alianza Universidad en Huánuco.

Así se juega la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Viernes 31 de octubre

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Melgar (Estadio Matute - Lima)





Sábado 1 de noviembre

1:00 p.m. | Los Chankas vs Ayacucho FC (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (Estadio Juan Maldonado - Cajamarca)

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs UTC (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)





Domingo 2 de noviembre

1:00 p.m. | Alianza Universidad vs Cusco FC (Estadio Heraclio Tapia - Huánuco)

3:30 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Atlético (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. | Sport Boys vs. UTC (Estadio Miguel Grau - Callao)

6:00 p.m. | Cienciano vs Juan Pablo II (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)