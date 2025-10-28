Universitario va por más: ¿cuántos puntos hizo en la Tabla Acumulada en sus títulos camino al tricampeonato?

Universitario quiere seguir haciendo historia. Ya es tricampeón del fútbol peruano por segunda vez y ahora tiene la meta de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las dos fechas que le quedan por jugar.

Son 15 jornadas las que Universitario de Deportes ha jugado en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Cuenta con 39 unidades y sumado ello a lo que alcanzó en el Apertura es que el plantel crema cuenta con 78 unidades en el Acumulado.

Esto hace que el plantel del 'tri' de Universitario supere sobremanera a lo que se alcanzó en los dos últimos años, el primero con Jorge Fossati y después de la mano de Fabián Bustos.

Los buenos números de Universitario

Por ejemplo, en el año 2023, la 'U' se ubicó en el segundo lugar del Acumulado con 73 puntos, seis menos que Alianza Lima que quedó en la cima.

Luego, un año más tarde, los merengues llegaron a los 77 puntos y en esta ocasión sí quedaron por encima de todos. Su más cercano perseguidor, Sporting Cristal, contó con 74 unidades.

Es de esta manera que, actualmente, Universitario quedará más arriba que lo alcanzado en el 2023 y 2024. Si es que gana los dos duelos que le quedan en el Clausura de la presente temporada, tendrá 84 puntos y el plantel de Jorge Fossati va a por más en el corto plazo.

Hay que tener en cuenta que los merengues tienen el cotejo contra Deportivo Garcilaso el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 17 del Clausura. Luego, irán a Andahuaylas para visitar a Los Chankas en la jornada final del campeonato peruano de primera división.

Con Universitario, la Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025