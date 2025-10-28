Últimas Noticias
Universitario va por más: ¿cuántos puntos hizo en la Tabla Acumulada en sus títulos camino al tricampeonato?

Universitario tiene dos partidos más en la Liga1.
Universitario tiene dos partidos más en la Liga1. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario de Deportes, actualmente, tiene 78 puntos en la Tabla Acumulada de la Liga1 2025.

Universitario quiere seguir haciendo historia. Ya es tricampeón del fútbol peruano por segunda vez y ahora tiene la meta de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las dos fechas que le quedan por jugar.

Son 15 jornadas las que Universitario de Deportes ha jugado en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Cuenta con 39 unidades y sumado ello a lo que alcanzó en el Apertura es que el plantel crema cuenta con 78 unidades en el Acumulado.

Esto hace que el plantel del 'tri' de Universitario supere sobremanera a lo que se alcanzó en los dos últimos años, el primero con Jorge Fossati y después de la mano de Fabián Bustos.

Los buenos números de Universitario

Por ejemplo, en el año 2023, la 'U' se ubicó en el segundo lugar del Acumulado con 73 puntos, seis menos que Alianza Lima que quedó en la cima.

Luego, un año más tarde, los merengues llegaron a los 77 puntos y en esta ocasión sí quedaron por encima de todos. Su más cercano perseguidor, Sporting Cristal, contó con 74 unidades.

Es de esta manera que, actualmente, Universitario quedará más arriba que lo alcanzado en el 2023 y 2024. Si es que gana los dos duelos que le quedan en el Clausura de la presente temporada, tendrá 84 puntos y el plantel de Jorge Fossati va a por más en el corto plazo.

Hay que tener en cuenta que los merengues tienen el cotejo contra Deportivo Garcilaso el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 17 del Clausura. Luego, irán a Andahuaylas para visitar a Los Chankas en la jornada final del campeonato peruano de primera división.

Con Universitario, la Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025


EquipoPJGEPGFGCDGPTS
1Universitario3324636622+4478
2Cusco FC3219675632+2463
3Alianza Lima3218774627+1961
Melgar34141375035+1555
5Sporting Cristal32166105234+1854
6Alianza Atlético32155123928+1350
7Deportivo Garcilaso33139114740+748
8Sport Huancayo32136134745+245
9ADT32129114249-745
10Cienciano321111104942+744
11Los Chankas31128114049-944
12 Atlético Grau32910133942-337
13Sport Boys3298153847-935
14Comerciantes Unidos3289153348-1533
15UTC3287173154-2331
16Juan Pablo II3279162945-1630
17Ayacucho FC3285192950-2129
18Alianza Universidad3266203362-2924
19Deportivo Binacional *184682033-1318

