Liga Peruana de Vóley 2025-2026: programación y horarios de los partidos de la segunda fecha

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 rompió fuegos en el Coliseo Miguel Grau con una primera jornada donde los cuatro equipos señalados a pelear por el título cumplieron con las expectativas, confirmándose también cuadros que apuntan a un mayor protagonismo para esta temporada como Atlético Atenea y Rebaza Acosta.

El bicampeón Alianza Lima utilizó un equipo alterno para debutar ante Kazoku No Perú, pero no tuvo dificultades, contando con Yanlis Feliz como la máxima anotadora. Ahora las íntimas medirán fuerzas con Deportivo Wanka.

Regatas Lima también jugó realizando rotaciones y le ganó con contundencia a Wanka. Las chorrillanas, ahora totalmente enfocadas en la Liga Peruana de Vóley, jugarán el partido más esperado de la fecha 2 ante Deportivo Géminis.

Universitario le ganó a Géminis en su estreno, brillando la norteamericana Catherine Flood con 28 puntos que de entrada la ponen en lo alto de la puntuación individual. Las Pumas se encontrarán con Atlético Atena, queriendo cobrarse una revancha por un amistoso de pretemporada ante las ‘Diosas’.

Programación de la Liga Peruana de Vóley

Fecha 2 – primera etapa

Sábado 1 de noviembre

2:45 p.m. Kazoku No Perú vs. Olva Latino

5:00 p.m. U. San Martín vs. Rebaza Acosta

7:00 p.m. Alianza Lima vs. Deportivo Wanka

Domingo 2 de noviembre

12:30 p.m. Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

3:15 p.m. Regatas Lima vs. Deportivo Géminis

5:00 p.m. Universitario de Deportes vs. Atlético Atenea

Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Miguel Grau (Callao)

Yanlis Feliz registró 16 puntos ante Kazoku No PerúFuente: FPV

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #1