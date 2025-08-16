Luto en el fútbol peruano: murió a los 71 años Eduardo Asca, exjugador y exentrenador de Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol peruano está de duelo. El exentrenador y exjugador de Sporting Cristal Eduardo Asca murió este sábado a los 71 años.

La lamentable noticia fue confirmada precisamente por el cuadro rimense, que Eduardo Asca defendió tanto en su faceta de futbolista profesional como de entrenador.

“Lamentamos la partida de Eduardo Asca, quien fuera jugador y entrenador de nuestro club. Nuestras condolencias a sus familiares”, manifestó Sporting Cristal en sus redes sociales oficiales.

En su etapa como jugador, Eduardo Asca fue campeón con Sporting Cristal en la temporada 1972, mientras que, en su faceta como entrenador, se le recuerda por integrar el cuerpo técnico del equipo subcampeón de la Copa Libertadores 1997.

Aparte de Sporting Cristal, Asca también dirigió al Alianza Atlético de Sullana, al Sport Áncash, al Atlético Torino, entre otros clubes del fútbol peruano.



Nuestras condolencias a sus familiares. 🙏 pic.twitter.com/EsaQ2Dr88Y — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 16, 2025

Sobre el estado de salud de Eduardo Asca

Si bien no se han revelado las causas del fallecimiento de Eduardo Asca, se sabe que el entrenador y exfutbolista padecía diabetes desde hace algunos años.

Debido a esta enfermedad, el entrenador sufrió la amputación de una de sus piernas, tal como él mismo reveló en una entrevista con el periodista Juan Carlos Esteves en 2023.

“Estuve mal por una diabetes terrible que tuve, tuvieron que amputarme la pierna. Me vino una depresión terrible”, dijo en aquella conversación.

