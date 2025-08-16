Últimas Noticias
Luto en el fútbol peruano: murió a los 71 años Eduardo Asca, exjugador y exentrenador de Sporting Cristal

Eduardo Asca venía luchando contra la diabetes desde hace algunos años. | Fuente: Sporting Cristal
por Fernando Chuquillanqui

La lamentable noticia fue confirmada por Sporting Cristal, club que Eduardo Asca defendió tanto en su faceta como jugador como de entrenador.

El fútbol peruano está de duelo. El exentrenador y exjugador de Sporting Cristal Eduardo Asca murió este sábado a los 71 años.

La lamentable noticia fue confirmada precisamente por el cuadro rimense, que Eduardo Asca defendió tanto en su faceta de futbolista profesional como de entrenador.

“Lamentamos la partida de Eduardo Asca, quien fuera jugador y entrenador de nuestro club. Nuestras condolencias a sus familiares”, manifestó Sporting Cristal en sus redes sociales oficiales.

En su etapa como jugador, Eduardo Asca fue campeón con Sporting Cristal en la temporada 1972, mientras que, en su faceta como entrenador, se le recuerda por integrar el cuerpo técnico del equipo subcampeón de la Copa Libertadores 1997.

Aparte de Sporting Cristal, Asca también dirigió al Alianza Atlético de Sullana, al Sport Áncash, al Atlético Torino, entre otros clubes del fútbol peruano.

Sobre el estado de salud de Eduardo Asca

Si bien no se han revelado las causas del fallecimiento de Eduardo Asca, se sabe que el entrenador y exfutbolista padecía diabetes desde hace algunos años.

Debido a esta enfermedad, el entrenador sufrió la amputación de una de sus piernas, tal como él mismo reveló en una entrevista con el periodista Juan Carlos Esteves en 2023.

“Estuve mal por una diabetes terrible que tuve, tuvieron que amputarme la pierna. Me vino una depresión terrible”, dijo en aquella conversación.

Eduardo Asca Sporting Cristal Liga1 Fútbol

