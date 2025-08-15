Sporting Cristal vs Binacional: partido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal viajará a Juliaca para enfrentar a Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Paulo Autuori llegan en un buen nivel para sumar un triunfo más en el certamen.

El cuadro celeste llega fuerte en todas sus líneas, especialmente en la zona defensiva debido que no suma ni un gol en contra en el arco defendido por Diego Enríquez.

Binacional vs Sporting Cristal: ¿Cómo llegan a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?



Binacional igualó de visitante por 0-0 ante Juan Pablo II, mientras que Sporting Cristal ganó 1-0 a Melgar en el estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo y dónde juegan Binacional vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado, 16 de agosto, en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca). El recinto tiene una capacidad para 20 030 espectadores.

¿A qué hora juegan Binacional vs Sporting Cristal en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m. En Colombia, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m

En Venezuela, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m

En Chile, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m

En Paraguay, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m

En Argentina, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m

En Uruguay, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m

En Brasil, el partido entre Binacional vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m

¿Dónde ver el Binacional vs Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido de Binacional contra Sporting Cristal será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Binacional vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Duham Ballumbrosio, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Maxloren Castro e Irven Ávila.

Binacional: Facundo Silva; Michel Rasmussen, Carlos Pérez, Franchesco Flores, Nilson Loyola; Arthur Gutiérrez, Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Carranza; Lucas Rodríguez y Marlon Torres.

Binacional vs Sporting Cristal: últimos resultados

Binacional

Juan Pablo II 0-0 Binacional

Binacional 2-0 Alianza Atlético

Cusco FC 2-0 Binacional

Sporting Cristal