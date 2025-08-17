Últimas Noticias
"Vamos a sentir su ausencia": Hernán Barcos recomendó a Gremio fichaje de Erick Noriega

Hernán Barcos jugó en Gremio de Brasil.
Hernán Barcos jugó en Gremio de Brasil. | Fuente: Alianza Lima - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Hernán Barcos, exjugador de Gremio, señaló que Erick Noriega se potenciará en su llegada al cuadro de Porto Alegre.

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima tras el triunfo ante ADT, en Matute, por el Torneo Clausura 2025. El volante de 23 años iniciará una nueva etapa como futbolista en el Gremio de Brasil, tal como adelantó RPP.

El 'Samurai' Noriega recibió el cariño de los hinchas blanquiazules y de sus compañeros, especialmente de Hernán Barcos que fue protagonista de un gran gesto al entregarle el cintillo de capitán ante ADT.

Precisamente, el 'Pirata' Barcos se pronunció sobre el pase de Noriega. "Muy feliz por él, feliz por el paso que va a dar, contento y esperemos que le vaya de la mejor manera porque se lo merece”, comentó.

Además, reconoció que como exjugador de Gremio dio buenas referencias de su ahora excompañero de equipo. “Le dije que disfrute, que va a ir a un nivel un poco más alto del que está acá. Tengo certeza que yendo a Gremio se va a potenciar. Es un chico espectacular con una personalidad de 500 partidos. Me llamaron de Gremio, me preguntaron por él y dije la verdad, no tiene cosas negativas”, puntualizó.

Hernán Barcos habló de Erick Noriega
Hernán Barcos habló de Erick Noriega. | Fuente: L1 Max

Lo extrañarán en Alianza Lima

Barcos apuntó que es difícil rechazar una oferta de un club grande de Brasil. “A veces preguntan si es el momento o no, pero el momento es cuando llega la propuesta. Es difícil decir que no”, aseguró.

Para finalizar, el atacante argentino de 41 años indicó que Alianza debe trabajar para sellar la clasificación en Copa Sudamericana a costa de la Universidad Católica en Ecuador.

“Vamos a sentir su ausencia. Ahora tenemos el miércoles una final y vamos a jugarla como tal, tratar de traer la clasificación de Quito que no va a ser fácil, pero tratar de buscarla“, finalizó.

