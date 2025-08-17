Últimas Noticias
"El valor ronda los 2 millones de dólares": la prensa brasileña reaccionó tras el fichaje de Erick Noriega a Gremio

Erick Noriega deja a Alianza Lima.
Erick Noriega deja a Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima tras el triunfo ante ADT. Se sumará a la lista de peruanos que jugaron en Gremio de Brasil.

Un nuevo peruano en Brasil. Se trata de Erick Noriega que jugará en Gremio de Porto Alegre, luego que el club brasileño y Alianza Lima llegaran a un acuerdo por la transferencia del futbolista de la Selección Peruana.

La prensa de Brasil no pasó desapercibida la noticia desde Perú y destacó que "Gremio está en negociaciones avanzadas para fichar al mediocampista Erick Noriega", tal como apunta Globoesporte.

El prestigioso medio destacó que el mediocampista de 23 años jugó en los dos partidos de la eliminatoria en la que Alianza Lima eliminó a Gremio por la Copa Sudamericana.

"El jugador de 23 años y 1,88 m tiene ciudadanía peruana y japonesa, y jugó en los dos partidos que eliminaron al club riograndeño del sur de los playoffs de la Copa Sudamericana en julio", agregó.

Asimismo, la publicación resaltó la oferta de Gremio. "Consiste en adquirir el 80% de los derechos económicos del jugador, quien también puede jugar como defensa. El valor ronda los 2 millones de dólares estadounidenses (11 millones de reales al tipo de cambio actual)".

Finalmente, se destaca que la oficialización se sellaría en las próximas horas. "Según la fuente consultada para este informe, se espera que el traspaso se concrete durante el fin de semana. Sin embargo, Gremio y Alianza Lima no han confirmado las conversaciones", publicó.

Erick Noriega seguirá su carrera en Brasil

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. RPP pudo conocer que el cuadro de La Victoria y Gremio llegaron a un acuerdo para que el volante peruano siga su carrera en el Tricolor.

Según se supo, Gremio pagará una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80% de los derechos de Noriega. El porcentaje restante lo conservará Alianza Lima. Tras alcanzar el acuerdo, la firma oficial del también integrante de la Selección Peruana con su nuevo club se dará en los próximos días y el viaje a Brasil.

