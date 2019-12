Reimond Manco es nuevo jugador de Binacional para la temporada 2020 | Fuente: Real Garcilaso Prensa

Deportivo Binacional anunció de manera oficial a Reimond Manco como su nuevo fichajes para la próxima temporada, así lo anunció el cluba través de sus redes sociales.

"El volante nacional Reimond Manco se une al Poderoso del Sur. El jugador, proveniente del Sport Boys, forma parte del campeón nacional. Bienvenido a Puno, Reimond", informó Binacional.

De esta manera el centrocampista disputará la Copa Libertadores 2020 con la camiseta del cuadro de Juliaca. Deportivo Binacional estará en el mismo grupo con LDU de Quito, Sao Paulo y River Plate.

Reimond Manco aclaró días atrás que su salida de Sport Boys no fue por indisciplina como se especulaba sino porque el entrenador Marcelo Vivas no quería contar con él para el próximo año.

"Yo no me voy de Boys por un tema económico, nunca se habló de eso.Yo finalizo porque el técnico no me tiene en sus planes. No es por indisciplina, porque si Reimond Manco comete una todo el Perú se entera, debido a mi pasado y los errores que he cometiido", declaró Manco en una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram.



Deportivo Binacional debutará en el Torneo Continental ante Sao Paulo el próximo 5 de marzo, posiblemente en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina a las 9:00 p.m. (hora peruana).

Ante el River Plate se enfrentará el 11 de marzo en el estadio Monumental, y a pesar de ser un duro encuentro para los de Juliaca, un punto a favor es que se jugará a puertas cerradas.

#Binacional2020 🚨



El volante nacional Reimond Manco se une al Poderoso del Sur. El jugador, proveniente del Sport Boys, forma parte del campeón nacional.



¡BIENVENIDO A PUNO, REIMOND! ⚽#DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/Q6EWDCzue1 — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) December 27, 2019

Gol de Reimond Manco elegido entre los mejores de la Copa Libertadores 2019

La calidad de Reimond Manco es indiscutible, y lo demuestra en cada partido, como lo hizo a comienzos de año cuando vestía la camiseta de Deportivo Garcilaso al anotar un golazo por la Copa Libertadores. Anotación que finalizó entre las mejores del campeonato.