Universitario rechazó las amenazas en contra de sus jugadoras de vóley: "Tomaremos las medidas penales correspondientes"

En defensa de sus jugadoras. Universitario, a través de un comunicado, lamentó las amenazas que sufrieron las jugadoras del equipo de vóley tras la victoria sobre Regatas.

En la misiva, el cuadro Crema "rechazó" cualquier forma de violencia en contra de sus deportistas y aseguró que tomará las acciones penales correspondientes contra los que resulten culpables.

"Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, hostigamiento o ataque que vulnere la integridad, dignidad y bienestar de nuestras deportistas", indica la primera parte del comunicado.

"A partir de la fecha, el club trabajará de manera coordinada con las autoridades especializadas en delitos informáticos, a fin de investigar estos hechos, identificar a los responsables y adoptar las acciones penales correspondientes", dice la misiva.

Universitario buscará promover el respeto

Luego, el equipo de Ate aseguró que empezarán a promover el respeto y el juego limpio en todos los ámbitos, impulsando un entorno seguro para todas sus disciplinas.

"Universitario de Deportes promueve el respeto, la convivencia y el juego limpio en todos los ámbitos, y no tolerará conductas que vulneren la dignidad de quienes representan a nuestra institución"

El Club continuará impulsando un entorno seguro y saludable para todas sus disciplinas, reafirmando su respaldo permanente a sus deportistas", finaliza el comunicado.

Tras el cotejo en el Polideportivo Lucha Fuentes, la jugadora estadounidense Catherine Flood, denunció amenazas de muerte.

"Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos", sostuvo Flood, quien cumple su primera temporada con la camiseta de Universitario.