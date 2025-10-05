Garcilaso vs Alianza Atlético en vivo: ¿a qué hora juegan en Cusco y dónde ver la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Garcilaso vs Alianza Atlético chocarán este domingo en la próxima jornada del Torneo Clausura.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo 5 de octubre, Garcilaso de Cusco y Alianza Atlético medirán fuerzas por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro programado para las 17:30 horas (hora peruana) se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Garcilaso vs Alianza Atlético: ¿Cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?



Garcilaso perdió 4-0 ante Cusco FC en la ciudad imperial, mientras que Alianza Atlético perdió 2-0 ante Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Garcilaso vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Garcilaso vs Alianza Atlético se disputará este domingo 5 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Garcilaso vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Colombia, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Garcilaso vs Alianza Atlético en vivo?

El partido entre Deportivo Garcilado vs Alianza Atlético será transmitido EN VIVO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe

Garcilaso vs Alianza Atlético: alineaciones posibles

Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Yuriel Celi, Nahuel Gómez, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Atlético: Diego Melián; Horacio Benincasa, José Villegas, Anthony Gordillo, Christian Vásquez; Rodrigo Castro, Jimmy Pérez, Stefano Fernández, Joel Lupu; Miguel Graneros y Guillermo Larios.

Garcilaso vs Alianza Atlético: últimos resultados

Alianza Atlético 1-0 Garcilaso

Garcilaso 0-1 Alianza Atlético

Alianza Atlético 3-0 Garcilaso