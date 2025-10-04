Liga 1: Alianza Atlético visita a Deportivo Garcilaso por la fecha 13

La previa del choque de Deportivo Garcilaso ante Alianza Atlético, a disputarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana desde las 17:30 horas. El árbitro será Daniel Ureta Pereda.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 17:30 horas, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Liga 1, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Cusco FC. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético viene de perder contra Universitario por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 4.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Alianza Atlético con un marcador de 1-0.

Daniel Ureta Pereda será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Juan Pablo II: 13 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sporting Cristal: 19 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Ayacucho FC: 25 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs ADT de Tarma: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Los Chankas: 12 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Comerciantes Unidos: 18 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cienciano: 25 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Grau: 2 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Horario Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, según país