¡Quedó mal 'Jerarquía'! Sport Huancayo anotó el 1-1 ante Universitario tras caída de Williams Riveros [VIDEO]

Así celebró el jugador de Sport Huancayo ante Universitario.
Así celebró el jugador de Sport Huancayo ante Universitario. | Fuente: L1 Max - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Javier Sanguinetti colocó la igualdad en el compromiso de Sport Huancayo vs Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Alex Valera abrió la cuenta y silenció a la hinchada local, pero en el segundo tiempo apareció Javier Sanguinetti para sellar la igualdad.

Cuando se jugaba el minuto 62, Ronal Huaccha se escapó por la banda derecha y ganó la disputa del balón a Williams Riveros, que cayó en su propia área pidiendo una falta. Sin embargo, la acción continuó y ese contexto apareció Sanguinetti para anotar de cabeza.

La asistencia fue precisa de Huaccha, que en ningún momento le comete falta a Riveros, que no tuvo la mejor reacción para arrebatarle el balón al delantero de 31 años.

Williams Riveros llegaba a este partido tras ser expulsado en la dura derrota (4-0) ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Así fue el gol de Sport Huancayo ante Universitario
Así fue el gol de Sport Huancayo ante Universitario. | Fuente: L1 Max

Sport Huancayo vs Universitario: así arrancaron en partido

Sport Huancayo: Zamudio, Gaona, Murillo, Herrera, Madrid, Salcedo, Villar, Magallanes, Huacha, Sanguinetti, Pósito. 

Universitario: Britos, Corzo, Riveros, Santamaría, Ancajima, Carabalí, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Flores, Valera. 

