Lo sufre Alianza: así fueron los cuatro goles de Deportivo Garcilaso en el primer tiempo del duelo en Matute [VIDEO]

Alianza Lima abrió el marcador, pero Deportivo Garcilaso silenció Matute tras cuatro tantos seguidos.
Alianza Lima cerró un primer tiempo para el olvido en el choque contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de la gran reacción del cuadro cusqueño tras el tanto inaugural del delantero blanquiazul Hernán Barcos (10').
La sorpresiva respuesta de Garcilaso llegó a los 21 minutos con un tanto de cabeza de Diego Lojas, que se elevó por encima de la defensa blanquiazul para anotar en la portería del boliviano Guillermo Viscarra.
A los 32, Garcilaso fue por más y Ezequiel Naya asistió a Pablo Erustes, que sin problemas, convirtió el 2-1 parcial.
El tercer tanto de los dirigidos por Carlos Bustos llegó tras un penal que cambió por gol Kevin Sandoval (39')
Noticia en desarrollo...
Alianza Lima vs Garcilaso: alineaciones confirmadas
Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.
Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Erick Canales; Francisco Arancibia, Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Pablo Erustes y Ezequiel Naya.