Lo sufre Alianza: así fueron los cuatro goles de Deportivo Garcilaso en el primer tiempo del duelo en Matute [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima cerró un primer tiempo para el olvido en el choque contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de la gran reacción del cuadro cusqueño tras el tanto inaugural del delantero blanquiazul Hernán Barcos (10').

La sorpresiva respuesta de Garcilaso llegó a los 21 minutos con un tanto de cabeza de Diego Lojas, que se elevó por encima de la defensa blanquiazul para anotar en la portería del boliviano Guillermo Viscarra.

A los 32, Garcilaso fue por más y Ezequiel Naya asistió a Pablo Erustes, que sin problemas, convirtió el 2-1 parcial.

El tercer tanto de los dirigidos por Carlos Bustos llegó tras un penal que cambió por gol Kevin Sandoval (39')

Noticia en desarrollo...

Juan Diego Lojas pone el empate 1-1 para Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima en Matute.#Liga1TeApuesto #Liga1 pic.twitter.com/ymy1CLx8Bs — videosvirales (@top_videos_top) September 14, 2025

El gol de Pablo Erustes para el 2-1 de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima.#Liga1TeApuesto #Liga1 pic.twitter.com/DWYorOC3pr — videosvirales (@top_videos_top) September 14, 2025

El gran gol de Ezequiel Naya, figura del primer tiempo, para el 4-1 de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima.#Liga1TeApuesto #Liga1 pic.twitter.com/J4WINzLWAo — videosvirales (@top_videos_top) September 14, 2025

Alianza Lima vs Garcilaso: alineaciones confirmadas

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Erick Canales; Francisco Arancibia, Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

El gol de penal de Kevin Sandoval para el 3-1 de Garcilaso ante Alianza Lima.#Liga1TeApuesto #Liga1 pic.twitter.com/vbNz91AFrO — videosvirales (@top_videos_top) September 14, 2025