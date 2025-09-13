No falló: el gol de Hernán Barcos que hizo estallar Matute durante el Alianza vs. Deportivo Garcilaso [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima no tardó en abrir el marcador en el duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura. Este sábado, el experimentado delantero Hernán Barcos colocó el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

Un falta contra Alan Cantero determinó un penal a favor de Alianza. Así, el 'Pirata' Barcos se paró frente al balón y con un remate de derecha rompió la igualdad tras superar la resistencia del arquero Patrick Zubczuk.

Barcos se ha convertido en el futbolista más influyente de Alianza en Liga1 con siete goles y dos asistencias.

Alianza llega a esta instancia tras empatar ante Universitario en el clásico. Lleva 12 puntos y buscará la victoria para aspirar a los primeros lugares del Clausura.

¡GOL DE HERNAN BARCOS!



Alianza Lima 1-0 Deportivo Garcilaso pic.twitter.com/AlnixMBm14 — El Hincha Blanquiazul (@HinchaAL1901) September 14, 2025

Alianza Lima vs Garcilaso: alineaciones confirmadas

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Erick Canales; Francisco Arancibia, Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Pablo Erustes y Ezequiel Naya.