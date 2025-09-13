Últimas Noticias
Domingo 14 de agosto
No falló: el gol de Hernán Barcos que hizo estallar Matute durante el Alianza vs. Deportivo Garcilaso [VIDEO]

Hernán Barcos celebra con Alianza Lima.
Hernán Barcos celebra con Alianza Lima. | Fuente: Liga1 Te Apuesto
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Hernán Barcos abrió el marcador en el compromiso de Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima no tardó en abrir el marcador en el duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura. Este sábado, el experimentado delantero Hernán Barcos colocó el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

Un falta contra Alan Cantero determinó un penal a favor de Alianza. Así, el 'Pirata' Barcos se paró frente al balón y con un remate de derecha rompió la igualdad tras superar la resistencia del arquero Patrick Zubczuk.

Barcos se ha convertido en el futbolista más influyente de Alianza en Liga1 con siete goles y dos asistencias.

Alianza llega a esta instancia tras empatar ante Universitario en el clásico. Lleva 12 puntos y buscará la victoria para aspirar a los primeros lugares del Clausura.

Alianza Lima vs Garcilaso: alineaciones confirmadas

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Erick Canales; Francisco Arancibia, Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Lima Hernán Barcos Videos Liga1 Fútbol Peruano Torneo Clausura

