Llegó a un acuerdo: Pablo Guede será nuevo entrenador de Alianza Lima

Nuevos aires se respiran en Alianza Lima y RPP pudo conocer este jueves que el argentino Pablo Guede llegó a un acuerdo para ser el nuevo entrenador del cuadro blanquiazul, así será el reemplazante de su compatriota Néstor Gorosito.

Guede, de 51 años, cuenta una gran trayectoria en equipo grandes del continente, como Colo Colo y San Lorenzo, y se colocará el buzo de Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Emiliano Papa, exjugador de la Selección de Argentina, se sumará al comando técnico de Pablo Guede, que su última experiencia como entrenador fue en el Puebla de México, club que dejó en agosto pasado por malos resultados.

Todo indica que la dirigencia de Alianza oficializará la noticia en los próximos días para dar inicio a la era Guede, que llega con un buen cartel como entrenador. Del 2021 al 2023, dirigió a Málaga en la segunda división de España.

En Alianza Lima son optimistas y espera que el nivel futbolístico eleve en rendimiento de la mano de Guede, que cuenta con el visto bueno del director deportivo Franco Navarro y los dirigentes principales del club.

Clubes de Pablo Guede:

El Palo (España)

Nueva Chicago (Argentina)

Palestino (Chile)

San Lorenzo (Argentina)

Colo Colo (Chile)

Al Ahli (Arabia Saudita)

Monarcas Morelia (México)

Tijuana (México)

Necaxa (México)

Málaga (España)

Argentinos Juniors (Argentina)

Puebla (México)