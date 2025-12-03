Ante su salida de Alianza Lima: DT de Cusco FC habló de la chance de fichar a Hernán Barcos en el 2026

Cusco FC espera al ganador del Alianza Lima contra Sporting Cristal para jugar la final de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto, buscando la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Se entrena actualmente en la Ciudad Imperial y aguarda tranquilo a Alianza o Sporting Cristal. Justamente, en relación a su próximo rival, es que el DT Miguel Rondelli conversó con 'Fútbol como cancha', calentando los enfrentamientos a ida y vuelta de este 10 y 14 de diciembre.

"Para nosotros son complicados los dos. Lo bueno es que vamos a esperar. La llave está abierta y esperamos que la vuelta sea más entretenida. Ojalá que los agarremos cansados. El que pase será amplio favorito ante nosotros. Los partidos previos no tienen nada que ver con esta fase", le dijo Rondelli a RPP.

La palabra de Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC. | Fuente: RPP

En Cusco FC habla de Hernán Barcos

Luego, comentó el presente del delantero Hernán Barcos, quien precisamente viene de anotar un gol a los rimenses en las semifinales.

"Se habla de él por lo que es para el club y a esta altura del año hay muchos que ya tienen asegurada su continuidad. No creo que porque no siga, no entregue todo (…) A veces se habla demasiado de ellos y son los que más se entregan", agregó.

Después, al DT de Cusco FC se le consultó si es que estaría dispuesto a pedirle a la directiva de su equipo la contratación de Hernán Barcos. El Pirata no renovará con Alianza Lima.

"Tenemos una forma de trabajar y ya tenemos conformado el plantel del año próximo. Tenemos un plantel de mayor calidad y número. Por la economía que manejamos, estamos lejos de contratar a jugadores de la categoría de Barcos. Tenemos que ver el potencial de un jugador, más que el presente", dijo.

En Cusco FC ven posible jugar contra Alianza

Por último, pero no menos importante, Miguel Rondelli respondió sobre chocar contra Hernán Barcos o Paolo Guerrero, en caso Alianza Lima elimine a Sporting Cristal.

"Nunca uno quiere enfrentar a jugadores de calidad, sea Barcos o Paolo Guerrero. Cristal también tiene lo suyo. Lo que sí es que a equipos como nosotros, desde lo teórico, preferiría enfrentar a otros, pero también nos hace crecer. Estar más atentos. Eso nos hace mejores como cuerpo técnico y equipo", añadió.