Hernán Barcos sobre revertir la decisión de su salida de Alianza: "No depende de mí, los números me avalan"

Hernán Barcos fue el héroe de Alianza Lima. Resulta que el último martes, el delantero marcó el 1-1 blanquiazul en lo que fue el empate contra Sporting Cristal por los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien Hernán Barcos habló brevemente para el canal de TV que transmitió el partido, no todo quedó allí. Y es que el jugador fue protagonista en zona mixta, en donde indicó que lo dará todo por la camiseta de Alianza Lima hasta su cotejo final. Hay que tener en cuenta que RPP pudo conocer que el club no le renovará contrato.

"Uno es profesional y está para seguir trabajando hasta el final. Soy un trabajador y cada situación que pasa uno la busca", sostuvo Barcos a los medios locales.

La palabra de Barcos en Alianza Lima

De otro lado, dio cuenta de lo que fue el abrazo que sostuvo que el director técnico Néstor Gorosito luego de su gol a los 81 minutos.

"Estábamos hablando y han sido semanas difíciles. Los dos necesitábamos ese descargo, por decirlo así, y 'Pipo' también lo merece. Yo le dije que se quede tranquilo, que confíe en mí que lo iba a ayudar", agregó.

Más adelante, a Hernán Barcos se le preguntó si es que este tanto, sumado a una posible gran actuación en la vuelta contra Sporting Cristal, haría que la directiva medite su medida de renovarle el vínculo.

"No depende de mí. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tomo las decisiones en Alianza Lima. No tengo respuesta para eso y los números me avalan. Yo pedí saber cómo estaba mi situación para organizar mi vida. El apoyo del hincha es incondicional. Le debo muchísimo", dijo el popular 'Pirata'.

Hernán Barcos, aliancista para siempre

Previamente, Hernán Barcos manifestó que los últimos días no han sido sencillos debido a la comunicación que recibió del club por su salida.

"Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre, soy de Alianza para toda la vida, tranquilo por todo lo que hice y dejé", apuntó el atacante.