¿Hernán Barcos interesa? La postura de Sporting Cristal sobre posible llegada del 'Pirata'

La etapa de Hernán Barcos en Alianza Lima se cerrará a fines de temporada luego de la decisión de la directiva del cuadro blanquiazul liderada por el director deportivo Franco Navarro, quien este jueves lamentó la partida del 'Pirata' luego de cinco años.

Navarro afirmó que se encuentra apenado por Barcos, aunque resaltó que es su función dejar de lado el corazón en el momento de tomar decisiones difíciles, tal como sucedió con el exjugador de la Selección de Argentina.

Ahora, el futuro del delantero de 41 años estará lejos de Matute a pesar de ser considerado un ídolo de la institución, pero en los últimos días se lo ha vinculado en Sporting Cristal, que no cuenta con un goleador de ese nivel.

RPP pudo conocer que las altas esferas de Cristal no se ha comunicado con Barcos para un posible fichaje. Es más, no lo tienen como opción para la campaña 2026 en el equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori.

La ovación de los hinchas de Alianza Lima para Hernán Barcos | Fuente: RPP

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 2021 29 11 8 3 0 2022 41 18 7 9 0 2023 39 17 6 8 0 2024 29 16 3 1 1 2025 45 14 5 5 2 TOTAL 183 76 29 26 3

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima