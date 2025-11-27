Últimas Noticias
¿Hernán Barcos interesa? La postura de Sporting Cristal sobre posible llegada del 'Pirata'

Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero de Alianza.
Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero de Alianza. | Fuente: Alianza Lima - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer sobre las chances que Hernán Barcos deje Alianza Lima para jugar por Sporting Cristal.

La etapa de Hernán Barcos en Alianza Lima se cerrará a fines de temporada luego de la decisión de la directiva del cuadro blanquiazul liderada por el director deportivo Franco Navarro, quien este jueves lamentó la partida del 'Pirata' luego de cinco años.

Navarro afirmó que se encuentra apenado por Barcos, aunque resaltó que es su función dejar de lado el corazón en el momento de tomar decisiones difíciles, tal como sucedió con el exjugador de la Selección de Argentina. 

Ahora, el futuro del delantero de 41 años estará lejos de Matute a pesar de ser considerado un ídolo de la institución, pero en los últimos días se lo ha vinculado en Sporting Cristal, que no cuenta con un goleador de ese nivel.

RPP pudo conocer que las altas esferas de Cristal no se ha comunicado con Barcos para un posible fichaje. Es más, no lo tienen como opción para la campaña 2026 en el equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori.

La ovación de los hinchas de Alianza Lima para Hernán Barcos
La ovación de los hinchas de Alianza Lima para Hernán Barcos | Fuente: RPP

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

TemporadaPartidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillasTarjetas rojas
20212911830
20224118790
20233917680
20242916311
20254514552
TOTAL1837629263

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima

#JugadorTemporadasGoles
1Hernán Barcos (ARG)576
2Rosinaldo Lopes (BRA)337
3Water Ibáñez (URU)429
4Mauro Guevgozián (URU) 329
5Roberto Ovelar (PAR)325

Hernán Barcos Alianza Lima Sporting Cristal Liga1 Fútbol Peruano

