Hernán Barcos tras anotar ante Sporting Cristal: "Yo soy de Alianza para toda la vida" [VIDEO]

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, anotó en el empate 1-1 ante Sporting Cristal por la ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. El 'Pirata' ingresó en el segundo tiempo y minutos después igualó las acciones en el Estadio Nacional.

Al final del partido, Barcos fue consultado de cómo vive estos momentos tras anunciarse que no continuará en Alianza en la próxima temporada tras cinco años.

“Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre, soy de Alianza para toda la vida, tranquilo por todo lo que hice y dejé”, señaló a L1 Max.

Además, dejó en claro que se siente feliz por su noveno gol en la Liga1 en 2025. “Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Cristal juega bien, sabíamos que no iba a ser fácil y feliz por el empate. Al menos llevamos un empate y con la serie abierta para casa”, agregó.

Barcos dice que está tranquilo a pesar que considera a Alianza como segunda casa. “Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé. Después hay mucho para hablar, pero en este momento estoy feliz por el empate. Creo que era un resultado lindo para nosotros”.

Para finalizar, habló del apoyo que recibió de sus compañeros. “Me llena de orgullo, de felicidad. Ellos saben la semana que vengo pasando, pero saben que soy un profesional, que entrené todos los días y no voy a bajar los brazos hasta el último día”, culminó.

Las declaraciones de Hernán Barcos. | Fuente: L1Max

Cristal vs Alianza: así arrancaron en duelo

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.