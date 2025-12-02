El hombre gol de Alianza: Hernán Barcos se emocionó tras anotar ante Sporting Cristal [VIDEO]

Su historia continúa. Hernán Barcos ingresó en el segundo tiempo e hizo la diferencia en el choque entre Sporting Cristal ante Alianza Lima por la ida de la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Los rimenses anotaron con un penal de Martín Távara, pero el 'Pirata' salvó a su equipo antes del final.

Barcos ingresó por Paolo Guerrero en un momento clave del partido. Su ingreso fue fundamental y esperó el momento preciso para igualar las acciones. Tras un tiro de esquina, eludió su marca y con un certero remate venció la resistencia de Diego Enríquez a los 82 minutos.

Los sentimientos encontrados aparecieron. Primero fue felicitado por la mayoría de sus compañeros en cancha y segundos después, las imágenes dejaron en claro su emoción. A punto de las lágrimas, se dio un emotivo abrazo con Pablo Lavandeira.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza, ya le comunicó que no seguirá en el cuadro de La Victoria en 2026. Sin embargo, Barcos le muestra que sigue siendo un elemento clave a sus 41 años. Que quizá es una decisión apurada. Lo cierto es que el 'Pirata' sigue siendo el hombre gol desde que llegó en 2021.

Así fue el gol de Hernán Barcos ante Sporting Cristal. | Fuente: L1Max

Cristal vs Alianza: así arrancaron en duelo

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.