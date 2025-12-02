Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Tremendo 'blooper': Felipe Vizeu resbala cuando estaba solo y no pudo anotar el primer gol de Cristal ante Alianza [VIDEO]

Felipe Vizeu cayó en el área de Alianza Lima.
Felipe Vizeu cayó en el área de Alianza Lima. | Fuente: L1Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El brasileño Felipe Vizeu tuvo en sus pies el primer gol de Sporting Cristal en duelo por los playoffs.

Sporting Cristal quedó cerca de anotar el primer gol ante Alianza Lima, pero no pudo tras la garrafal falla de Felipe Vizeu en la recta final del primer tiempo por la ida de la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Noticia en desarrollo...

Sporting Cristal
Felipe Vizeu en la acción más comentada del Cristal vs Alianza. | Fuente: L1Max

Cristal vs Alianza: así arrancaron en duelo

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Sporting Cristal Videos más Vistos Videos Liga1 Fútbol Peruano

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA