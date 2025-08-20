Ignacio Buse vs Sakamoto en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la segunda ronda de la qualy del US Open?

El crédito peruano llega a esta instancia tras superar al austríaco Lukas Neumayer por la primera fecha de la qualy del US Open.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse buscará hacer historia y este miércoles enfrentará al japonés Rei Sakamoto en la segunda ronda de la qualy del US Open. Será un duelo de poder a poder en búsqueda del cuadro principal de su primer Grand Slam en su ascendente carrera.

El crédito peruano llega a esta instancia tras superar por 2-1 al austríaco Lukas Neumayer por la primera fecha de la qualy del US Open.

Ignacio Buse vs Sakamoto: ¿Cómo llegan a la ronda 2 de la qualy del US Open 2025?

Ignacio Buse llega a la qualy del US Open tras su buena performance en el Challenger de Cancún, donde llegó hasta las semifinales. Antes, quedó en 16avos de final del Abierto de Generali y llegó a semifinales del Abierto de Gstaad.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Sakamoto en vivo por la ronda 2 del qualy al US Open 2025?

El partido entre Ignacio Buse vs Rei Sakamoto se jugará este miércoles 20 de agosto en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York.

¿A qué hora juegan Buse vs Sakamoto en vivo por la ronda 2 del qualy al US Open 2025?

En Perú , el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 2:40 p.m.

, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 2:40 p.m. En Colombia, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 2:40 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 2:40 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 3:40 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 3:40 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 3:40 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 3:40 p.m.

¿Dónde ver el Buse vs Sakamoto en vivo por TV y streaming?

El partido entre Buse vs Sakamoto será transmitido EN DIRECTO vía streaming a través de Disney+.