LDU vs Botafogo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de octavos de la Copa Libertadores?

LDU Quito vs Botafogo EN VIVO: hora y canal de la Copa Libertadores
LDU Quito vs Botafogo EN VIVO: hora y canal de la Copa Libertadores | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

LDU vs Botafogo EN VIVO: sigue la transmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

LDU Quito vs Botafogo: altas y bajas para la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025

LDU Quito no tendrá ninguna baja para el partido. Botafogo no contará con Cuibano, Kaio Pantaleao y Bastos, los tres por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan LDU Quito vs Botafogo en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre LDU Quito vs Botafogo se disputará este jueves 21 de agosto en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El recinto tiene capacidad para 41 575 espectadores.

¿A qué hora juegan LDU Quito vs Botafogo en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 7:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido LDU Quito vs Botafogo comienza a las 7:00 p.m.
  • En España, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 12:00 a.m.

¿Dónde ver el LDU Quito vs Botafogo en vivo por TV y streaming?

El partido entre Botafogo vs LDU Quito será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver por Disney+ (estándar y premium). El minuto a minuto estará por RPP.pe.

LDU Quito vs Botafogo: alineaciones posibles

LDU Quito: Valle; Ade, Mina, Quiñonez; Gruezo; Quintero, Ramírez, Villamil, Cornejo; Medina y Alzugaray.

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Marcal, Telles; Marlon, Danilo; Arthur, Savarino, Montoro; Arthur.

