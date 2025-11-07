¿Universitario o César Vallejo? Jairo Vélez reveló dónde quiere jugar en la temporada 2026

Sabe dónde quiere estar. Jairo Vélez reveló en qué club le gustará jugar la próxima temporada. En conversación con Colectivo World, el futbolista ecuatoriano indicó que, pese a guardarle un gran cariño a César Vallejo, desea quedarse en Universitario.

"Yo me quiero quedar acá, eso no hay duda", indicó en un inicio. "Yo le tengo un gran cariño y aprecio a César Vallejo, pero esto es parte de mi carrera como profesional. De seguir creciendo, logrando éxitos y Universitario, hoy es lo que más me conviene, hablando personalmente. Pero bueno, es un tema que ya no depende de mí”, complementó.

RPP pudo conocer que Universitario y César Vallejo iniciaron conversaciones para que Vélez pueda ser crema el próximo año. De hecho, para que la 'U' se quede con los servicios del ecuatoriano, tendría que desembolsar 350 mil dólares, lo que vale el pase del volante creativo.

Quiere estar en la Selección Peruana

Por otro lado, el jugador indicó que tiene muchos amigos en el país y que, por esa razón, le gustaría estar en la Selección Peruana.

"Yo siempre lo he dicho. Ya tengo acá en Perú mi sexto año consecutivo. Si le agregamos lo de la San Martín, sería el séptimo. Siempre me han tratado bien. Tengo muchos amigos peruanos, por la Iglesia tengo amigos en todo el Perú", dijo en un principio.

"No trato de adelantarme porque espero que llegue ese momento de decir que quiero ir y por ahí que nunca llega. No quiero pasar de atrevido. ¿Qué es lo más grande que para un futbolista? Estar en la Selección. Si se da, pues imagínate”, finalizó.